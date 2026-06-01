Metropole Orkest Arakatak V2/Bertus

Morris Kliphuis, Vince Mendoza, Donny McCaslin, Tineke Postma, Miho Hazama, Mark Guiliana, Shai Maestro und Louis Cole sind die Komponisten, die für das neue Album des niederländischen Metropole Orkest, das nur auf Vinyl erscheint, Kompositionen beigesteuert haben. Die japanische Pianistin und Dirigentin Miho Hazama, die seit 2019 auch Chefdirigentin der Danisch Radio Big Band ist, schwingt den Taktstock und führt das Orchester beispielsweise in „Bright Lights And Jubilations“ über Stock und Stein. Das Stück mit seinen mächtigen Bläsersätzen lässt Einflüsse aus der Filmmusik erkennen. „Arakatak“ feiert gleichzeitig das 80-jährige (!) Bestehen des Orchesters, das orchestrale Musik mit Groove spielen will. Musiker wie die Flötistin Mariel van den Bos, der Hornist Pieter Hunfeld, der Baritonsaxofonist David Kweksilber und der Schlagzeuger Martijn Vink erhalten zahlreiche Gelegenheiten, sich auszuzeichnen.