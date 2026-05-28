Airto Moreira / Ricardo Bacelar Maracanós Jasmin Music/jasminmus.com

Ein bisschen sieht er sich auch als Wohltäter. Ricardo Bacelar ist ein vor allem in Brasilien erfolgreicher Pianist, Komponist und Produzent, hat ein eigenes Studio, ein Label und gute Kontakte in die nationale Szene. Airto Moreira wiederum ist ein Ahnherr des World Jazz. Zusammen mit seiner Frau Flora Purim hat er die Musik Brasiliens in die Welt getragen, ein Magier des Rhythmus und der dahinter verborgenen Spiritualität. Im kommenden August wird er 85 Jahre alt und lässt sich im stattlichen Alter gerne unterstützen. So hat Bacelar mit ihm zusammen im November 2024 „Maracanós“ aufgenommen, acht gemeinsam komponierte Lieder mit wechselnden Besetzungen und unter anderem Purim als Gast. Es ist sanfte, melodiöse Musik in opulenten, stellenweise von Streichern unterstützen Arrangements mit der Tendenz zur studioklanglichen Überfülle. Airto fügt sich (im Cover lächelnd) in die Ensembles ein, der alte Herr im Kreise seiner Erben. Und Bacelar baut um ihn eine versöhnliche Welt des Wohlklangs, ganz Fan der glorreichen Ära Moreira.