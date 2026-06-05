Hamburg: Elbphilharmonie-Sommer

Fatoumata DiawaraVom 15. August bis 23. September präsentiert die Elbphilharmonie in Hamburg eine neue Ausgabe ihres Konzertsommers. Neben den Veranstaltungen mit klassischer Musik gibt es auch eine programmatisch dichte Strecke mit Weltmusik und Jazz. Zur Eröffnung ist die Malierin Fatoumata Diawara geladen, die ihr neues Album „Massa“ auf die Bühne bringt. Brasil-Aficionados dürften aufjubeln, da es ein rares Konzert des Altmeisters des schwülen, psychedelischen Streicher-Pops der 1970er, Artur Verocai, gibt – er bringt das Nu Civilisation Orchestra mit.

Ebenfalls im Breitbandformat zwischen Jazz und Electronica spielt sich der Sound des britischen Cinematic Orchestras ab. Nicht nur die vielen in Hamburg ansässigen Portugiesinnen und Portugiesen freuen sich über Fado-Star Mariza. Mediterrane Jazzlaune kommt beim Gastspiel des Akkordeonisten Richard Galliano auf, und sophisticated dürfte es bei John Scofield und seinem neu formierten Long Days Quartet werden. Als Verlängerung des Sommers gibt sich dann noch eine weitere Legende der brasilianischen Musik die Ehre: MPB-Größe Djavan feiert sein 50-jähriges Bühnenjubiläum mit einer Greatest Hits-Show.

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