Vitaly Burtsev Past Tension Unit Records/Membran

Es lohnt sich, genauer hinzuhören, wenn der Pianist Vitaly Burtsev zum ersten Mal im Trio seine bunten Klangwelten ausbreitet. Nicht nur, weil ihm dabei eine stimmige Balance zwischen einfühlsamen Melodien und komplexen rhythmischen Strukturen gelingt, die an seine Lehrer Christian Elsässer, Aaron Parks und Leonid Chizhik erinnert. Der 31-Jährige hat etwas, um das ihn vielen Tastenkollegen beneiden: eine Erzählweise. Man spürt anhand der warmen, emotionalen Komponente seines Vortrags ganz unmittelbar, dass der in Moskau geborene und in München lebende Musiker eine Reihe persönlicher Erfahrungen in sein Spiel und seine Kompositionen einfließen lässt. Sie tragen Namen wie „Growth“, „Konfusion“ oder „Finding Ruth“, vor dem Titelstück steht der Titel „Before Tension“, womit er anstehende und vergangene Spannungen verschiedenster Natur in Noten transferiert. Auf diese unaufdringliche Weise erfährt man auch ohne Worte ziemlich viel über Burtsev, der mit dem Bassisten Nils Kugelmann und dem Schlagzeuger Dani Scheffels bestens aufgestellt ins Rennen um öffentliche Aufmerksamkeit geht.