Tyreek McDole Chroma Artwork Records/PIAS

Mit seinem Debüt „Open Up Your Senses“ (Jazz-thing-Album des Jahres 2025) und gefeierten Festivalauftritten hat sich der Sänger Tyreek McDole kometenhaft in den Rang eines Kritikerlieblings und Hoffnungsträgers katapultiert. Was er nun mit „Chroma“ bestätigt. Wieder setzt McDole seinen unwiderstehlichen Bariton extrem vielseitig ein: als Sprechstimme im titelgebenden Prolog, als Crooner-Vehikel im Nina-Simone-Klassiker „Wild Is The Wind“, im Instrumentenverbund beim Miles-Standard „Blue In Green“, wild scattend bei „Confessions“ oder als „Coltrane der Rapper“ bei Kendrick Lamars „Untitled 05″. Und erneut ist es eine stets intelligente, evolutionäre und überzeugende Verbeugung, Verarbeitung und Weiterführung von Vorbildern und Einflüssen. Man darf das in Kollaboration mit Trompetenstar Theo Croker entstandene Album indes etwas überproduziert finden und sich auf die Live-Versionen freuen.