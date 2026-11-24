Ontour: Ingrid Laubrock’s Grammy Season

Ingrid Laubrock’s Grammy SeasonDie in Stadtlohn im Münsterland geborene und seit vielen Jahren in New York lebende Saxofonistin und Komponistin Ingrid Laubrock ist eine profilierte Stimme der internationalen Jazz-Avantgarde, die sich souverän zwischen Jazz, Neuer Musik und freier Improvisation bewegt. Ihre vielschichtigen Kompositionen lassen Raum für spontane Entwicklungen, überraschende Wendungen und klangliche Experimente. Dabei hat sie mit Musikern wie Anthony Braxton, Muhal Richard Abrams, Mary Halvorson, Jason Moran und Tom Rainey gearbeitet. 2025 wurde sie mit dem Deutschen Jazzpreis ausgezeichnet, 2026 bekam sie ein renommiertes Guggenheim-Stipendium.

Mit ihrem Quartett Grammy Season ist Laubrock Ende November für drei Konzerte in Deutschland und der Schweiz zu erleben. Mit dabei hat sie den Gitarristen Brandon Seabrook, den Bassisten Shawn Lovato und ihren langjährigen musikalischen Weggefährten und Ehemann Tom Rainey am Schlagzeug. Als Kollektiv entwickeln sie eine Musik, in der komplexe kompositorische Strukturen und ungebändigte Improvisationslust aufeinandertreffen. Kammermusikalische Passagen wechseln mit eruptiven Ausbrüchen, filigrane Klanggewebe mit rockiger Energie. Im Mittelpunkt steht das Anfang November bei Intakt Records erschienene Album „Spirit, Fire, Fact“, auf dem die koreanische Gayageum-Spielerin DoYeon Kim als Gast mitwirkt. Am 24. November ist Laubrock mit Grammy Season im Kölner Stadtgarten zu Gast, bevor sie mit ihrem Quartett am 27. November noch nach Zürich zum Unerhört!-Festival (mit DoYeon Kim) kommt und am 28. November bei den Jazztagen Dortmund auftritt.

Für Kurzentschlossene verlosen wir für das Konzert mit Ingrid Laubrock’s Grammy Season heute Abend im Kölner Stadtgarten 2×2 Tickets: Schickt uns rasch bis 16 Uhr heute Nachmittag eine E-Mail an redaktion@jazzthing.de. Viel Erfolg!

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