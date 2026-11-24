EJN Zenith Award: Evi Filippou inEvitable

Evi Filippou inEvitableDas Ensemble inEvitable der Vibrafonistin und Perkussionistin Evi Filippou ist mit dem EJN Zenith Award ausgezeichnet worden. Die vom Europe Jazz Network (EJN) zusammengestellte Jury entschied sich nach dem Auftritt der Band im Showcase-Programm der diesjährigen European Jazz Conference in Köln für das sechsköpfige Ensemble. In der Begründung wird ein Auftritt voller Energie, Fantasie und gemeinsamer Spielfreude gewürdigt. Vibrafon, Gitarren, Bass, Schlagzeug und Stimmen hätten eine farbenreiche Klangwelt voller unerwarteter Begegnungen entstehen lassen. Besonders hob man Filippous einfallsreiche Kompositionen und ihre charismatische Bühnenpräsenz hervor, die der Musik eine klare Richtung gäben und zugleich genügend Freiraum für die individuellen Persönlichkeiten und spontane Improvisationen ließen. Die spielerischen rhythmischen Wechsel hätten das Publikum vom ersten Moment an mitgerissen. Die Entscheidung für inEvitable sei daher, in Anspielung auf den Bandnamen, geradezu unvermeidlich gewesen.

Die 1993 im griechischen Volos geborene und seit 2011 in Berlin lebende Filippou verbindet in ihrer Musik Elemente griechischer Folklore und des Rembetiko mit Neuer Musik, Jazz und freier Improvisation. Zu inEvitable gehören neben ihr die Sängerin Zuza Jasinska, die Gitarristen Keisuke Matsuno und Arne Braun, der Bassist Robert Lucaciu sowie der Schlagzeuger Jim Hart. Der 2019 ins Leben gerufene EJN Zenith Award fördert herausragende Nachwuchsprojekte des europäischen Jazz. Mit der Auszeichnung erhält inEvitable Unterstützung bei einer internationalen Tournee, Konzertmöglichkeiten im EJN-Netzwerk sowie bei der weiteren künstlerischen und professionellen Entwicklung.

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