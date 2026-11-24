Bonn: Jazzfest 2027

Marc RibotVom 9. April bis 1. Mai 2027 lädt das Jazzfest Bonn zu rund 30 Konzerten an elf Spielorten ein. Gut 100 Musiker:innen zeigen an 15 Tagen die Bandbreite des Gegenwartsjazz. „Jazz lebt vom Zusammenspiel unterschiedlicher Menschen und Ideen. Wir laden alle ein, diese Vielfalt mit uns zu erleben“, ist der künstlerische Leiter, der Saxofonist Peter Materna, überzeugt. Zum Auftakt in der Beethovenhalle trifft die Pianistin Natalie Tenenbaum mit einem Solokonzert auf den Trompeter Nils Petter Molvær, der für das Jazzfest sein KHMER-Projekt aus 1997 noch einmal reaktivieren wird. Beim Finale stehen dann das Trio RYMDEN mit dem Keyboarder Bugge Wesseltoft und der einstigen e.s.t.-Rhythmsgruppe, Magnus Öström (Drums) und Dan Berglund (Bass), sowie die Sängerin Rebekka Bakken auf der Bühne der Bonner Oper.

Zwischendrin gibt es Konzerte unter anderem mit Electro Deluxe und der US-Sängerin Kennedy, dem Pianisten Gerald Clayton, der Singer/Songwriterin Judith Hill sowie den beiden Gitarrist:innen Charlie Hunter und Ella Feingold im Duo. Und mit dem Saxofonisten Steve Coleman und seinen Five Elements sowie dem Gitarristen Marc Ribot sind zwei stilbildende US-Musiker im Jazzfest-Programm zu finden, während die Violinistin Yilian Cañizares, die Sängerin Céline Rudolph mit Amaré, das Trio Benares um den Kölner Saxofonisten Roger Hanschel und das Quartett Blue Maqam mit dem Vater-Tochter-Gespann Renaud und Soléa Garcia-Fons Brücken zwischen Jazz und globalen Traditionen schlagen. In der Kreuzkirche und im Bonner Münster sind wiederum das baltische Vokalensemble Estonian Voices und der kubanische Pianist Omar Sosa zu hören.

Mit Molass, Koschim sowie Evi Filippou und Robert Lucaciu stellt das Festival erneut jüngere Künstler:innen in den Fokus. Und im Haus der Geschichte wird an Jutta Hipp erinnert: mit einem Gespräch mit ihrer Biografin Ilona Haberkamp und einem Konzert mit der Pianistin Clara Haberkamp als musikalische Gegenwartslese des Schaffens dieser 1925 in Leipzig geborenen Musikerin. „Der Abend im Haus der Geschichte schlägt eine Brücke zwischen Tradition und Gegenwart“, so Materna. „Diese Verbindung zieht sich durch unser Programm. Wir möchten zeigen, wie lebendig und überraschend Jazz heute ist.“

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Jazzfest Bonn