Nefertiti 4tet Maze In Köln Berthold/Cargo

Beim Nefertiti 4tet ist Improvisation kein Gegenentwurf zur Komposition, sondern deren Erweiterung. Auf „Maze In Köln“ wird dieses Prinzip konsequenter denn je umgesetzt. Erstmals stammen die Stücke und Themen nicht mehr nur von der Pianistin Delphine Deau, sondern gleichberechtigt von allen vier Musiker:innen des 2013 gegründeten Quartetts. Dass daraus dennoch ein geschlossener Bandsound wird, verdankt sich dem über die Jahre gewachsenen Vertrauen zwischen Deau, der Saxofonistin Camille Maussion, dem Bassisten Pedro Ivo Ferreira und dem Schlagzeuger Pierre Demange. Themen kommen kurz an die Oberfläche, tauchen wieder ab, werden umkreist oder oftmals erst am Schluss einer Improvisation freigelegt, wie der suchende Weg durch ein Labyrinth. Aufgenommen wurde das Album live an zwei Abenden im Kölner Loft. Die Improvisationsmusik der vier wird zur Basis einer Band, um souverän zwischen Struktur, Groove und freiem Spiel zu lavieren.