RYMDEN Today May Be Tomorrow Jazzland/edel

Bugge Wesseltofts Piano und Keyboards, Dan Berglunds wuchtiger Kontrabass und Magnus Öströms präzises, druckvolles Schlagzeug bleiben auch auf ihrem vierten Album unverkennbar, verschmelzen zu einer Musik zwischen Jazz, Prog-Rock, Psychedelia und elektronischen Klangräumen. Der fast zehnminütige Titelsong eröffnet das Album mit Spannung und entwickelt sich über ein markantes Bassriff zu einem komplexen, kraftvollen Epos. „Undercover Lover“ treibt diese Energie noch weiter: rastlos, kantig und beinahe dissonant, ohne den Groove preiszugeben. Daneben stehen mit „Nightfall“ oder „Em“ ruhigere Stücke, die stärker auf Atmosphäre, Melodie und Zwischentöne setzen. Diese Balance zwischen eruptiver Kraft und kontemplativer Ruhe macht den Reiz der Platte aus. Allerdings fehlt gegenüber den frühen Alben bisweilen die kompromisslose Härte; die Musik wirkt insgesamt kontrollierter und weniger explosiv. Dennoch bleibt die Interaktion der drei Musiker beeindruckend komplex, eigenwillig und zugleich erstaunlich unmittelbar.