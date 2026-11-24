RIP: Ulli Blobel

Ulli BlobelEr liebte die Harmonie und suchte den Konflikt. Die Zahl seiner innigen Freunde und erbitterten Gegner hielt sich stets die Waage. Er konnte ein selbstloser Förderer musikalischen Talents sein, geriet aber auch als Geschäftsmann in Verruf, der bedenkenlos die Grenzen der Legalität überschritt und damit sich und andere in die Bredouille brachte. Die Kontroversen um ihn rissen nicht ab, und er schien es stets zu genießen, neben Zustimmung auch Anstoß zu erregen. Am 18. November verließ einer der umstrittensten Impresarios des deutschen und internationalen Jazz kurz vor seinem 76. Geburtstag für immer die Bühne.

Ulrich „Ulli“ Blobel wurde 1950 im Lausitzstädtchen Peitz geboren, das er zweieinhalb Jahrzehnte später, gemeinsam mit seinem langjährigen Weggefährten Jimi Metag, in privater Initiative zu einem Hotspot des internationalen Jazzgeschehens machen sollte. Die Jazzwerkstatt Peitz sprach sich in der DDR als einmaliges Schlupfloch des Freigeists herum, die retrospektiv liebevoll Woodstock am Karpfenteich genannt wird. Im verschlafenen Osten der DDR gaben sich Jazzgrößen aus der ganzen Welt die Klinke in die Hand und lockten nicht nur Jazz-Versessene in die Provinz nahe der polnischen Grenze. 1982 war damit Schluss, das Festival wurde verboten, und Blobel setzte seine Tätigkeit ab 1984 im Westen fort. Er wirkte als Konzertpromoter und betrieb die Labels ITM und Westwind. In diesem Kontext kam es wegen nicht autorisierter Veröffentlichungen zu mehreren Copyright-Prozessen, die nicht immer zu seinen Gunsten ausfielen.

2007 erfolgte dann der Neustart. Stehaufmännchen Blobel war an der Gründung des Fördervereins Jazzwerkstatt Berlin-Brandenburg beteiligt und reanimierte 2011 die Jazzwerkstatt Peitz, die er zu einem Pfeiler der brandenburgischen Kulturlandschaft machte. Die Leitung der Konzertreihe und des sommerlichen Festivals gab er 2024 an seine Tochter Marie Blobel ab. Mit dem Label Jazzwerkstatt gab er vielen Musikerinnen und Musikern vor allem aus Berlin und Brandenburg ein Sprungbrett, manchen von ihnen sogar über viele Jahre eine verlässliche Basis. Nicht Jeder wird mit Blobel seinen Frieden machen können, aber eines ist sicher: Figuren wie er sind heute rar, im Guten wie im weniger Guten. Fehlen wird der leidenschaftliche Jazz-Enthusiast deshalb allemal.

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