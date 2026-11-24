Film: Dance Craze

Dance Craze – The Best Of British Ska … Live!Dem Phänomen Two Tone in Großbritannien widmet sich das filmische Zeitdokument „Dance Craze – The Best Of British Ska … Live!“ von 1981. Dieser legendäre Streifen ist ein Konzertfilm mit Live-Performances der damals maßgeblichen Bands des Two-Tone-Movements: The Specials, Madness, The Selecter, The Beat, Bad Manners und The Bodysnatchers. Two Tone verband Ska, Reggae und Rocksteady mit Punk und Wave und formierte sich von der Industriestadt Coventry ausgehend auch als Protestbewegung gegen die rassistischen Tendenzen in der Thatcher-Ära.

45 Jahre später erscheint die Doku nun (VÖ: 5.2.2027) auf BluRay, begleitet von einem Soundtrack auf CD sowie auf Doppel-Vinyl, wie das Label Chrysalis ankündigt. Dafür wurde der Film im Auftrag des British Film Institutes von Stanley Kubrick-Kameramann Joe Dunton restauriert, die 27 Tonaufnahmen von Jerry Dammers, dem Mastermind der Specials und Miles Showell in den Abbey Road Studios remastered. Die Veröffentlichung beinhaltet zusätzliche Live-Auftritte und ein 20-seitiges Booklet.