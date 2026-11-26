Jazzrausch Bigband Am Weihnachtsabend ACT/edel

Man kennt und schätzt die Jazzrausch Bigband für ihre handgemachten Techno-Exzesse mit ordentlich viel Wumms. Aber einmal im Jahr werden die Münchner gefühlig und dem zweiten Teil ihres Namens vollauf gerecht: Als Bigband im ganz klassischen Sinne bringt die Formation adventliches Liedgut zum Swingen. Auf seinem inzwischen dritten Weihnachtsalbum wählt das Ensemble nun einen neuen Weg. Statt auf altbekannte Weisen zurückzugreifen, hat sich Chef-Komponist und -Arrangeur Leonhard Kuhn eine Reihe von Weihnachtsgedichten vorgenommen und sie für Sängerin Karoline Weidt und den 18-köpfigen Trupp vertont. Für die Lyrik von unter anderem Kurt Tucholsky, Joseph von Eichendorff oder Hoffmann von Fallersleben trifft er stets die richtige Stimmungslage: mal growlend-verspielt, mal sarkastisch-keck, mal bewegend-traurig (man höre nur Theodor Storms „Weihnachtsabend“). Für Fans des guten alten Bigband-Sounds eine schöne Bescherung.