Mirna Bogdanović Glimmerence Berthold/Cargo

Auf „Glimmerence“ verwandelt die Sängerin und Bandleaderin Mirna Bogdanović widersprüchliche Erfahrungen und Gefühle in Musik. Ihre Songs kreisen um Nähe, Verlust, Begehren, Enttäuschung und Liebe. Dafür hat sie eine Band aus der Berliner Jazzszene zusammengestellt, die aufmerksam und mit feinem Gespür für Atmosphäre begleitet: Piano (Povel Widestrand), Gitarre (Peter Meyer), Kontrabass (Igor Spallati), Schlagzeug (Philip Dornbusch) und Bläser und Synthesizer (Wanja Slavin) schaffen dabei einen offenen Klangraum, der Jazz, Indie und Pop gekonnt verschmelzen lässt. Nichts drängt sich unnötig in den Vordergrund, jede Wendung dient dem jeweiligen Song.