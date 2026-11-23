Fiona Grond & Luca Zambito Time Waves Unit/OPEN

Sängerin Fiona Grond und Pianist Luca Zambito bewegen sich außerhalb von Genrezuschreibungen. Es geht ihnen um den Moment und den Raum zwischen den Tönen, um die kaum zu hörenden Schwingungen, wenn ein einzelner Ton nachklingt. Wie trifft Text auf Improvisation, wie kann Musik wundersame Geschichten erzählen? Gemeinsam entwickelten beide in den letzten Jahren eine gemeinsame musikalische Sprache. Mit diesen in dieser Zeit entstandenen Kompositionen und zerbrechlich-behutsamen Improvisationen sind sie jetzt für ihr Debütalbum „Time Waves“ ins Studio gegangen. Grond singt über Vergangenheit, Herkunft und Zwischenmenschliches. Als Erdung in Erinnerungserzählungen, die sich behutsam fortschreiben. Auf den Wellen der Zeit.