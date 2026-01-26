Tristano Unchained & Julian Bossert ID Entity Tangible Music/tangiblemusic. bandcamp.com

Ein Hinweis ist das „Unchained“ im Bandnamen. Wenn Musiker ihr Quintett nach dem Ahnherrn der jazzmusikalischen Abstraktion benennen, legt das einerseits fest. Verstehen Sie die Idee andererseits aber als Ausgangspunkt einer Entfesselung, ist es ein Spiel mit den Erwartungen. Die Saxofonisten Julian Bossert, Stefan Karl Schmid, der Pianist Thomas Rückert, der Bassist Calvin Lennig und der Schlagzeuger Fabian Arends harmonieren dabei auf sehr fortgeschrittener Ebene. Ihre Musik impliziert Freiheit, folgt aber einem klaren Verständnis des gemeinsamen Flows. Der Sound ist in der Anlage kühl, in der Durchführung dafür lebhaft und überbordend modern, vor allem wenn die Saxofone motivisch und solistisch in Parallellinien ineinandergreifen. „ID Entity“ hat profunde Energie, klare Form, vermeidet aber das Songhafte in der Wirkung. Und damit grüßt der alte Lennie Tristano dann doch aus der historischen Ferne.