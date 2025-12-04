Trio Ivoire Resurrection Intuition/edel

Zurück zu den Wurzeln heißt es beim Trio Ivoire pünktlich zum 25-jährigen Bandjubiläum. Denn als Trio hatte Pianist Hans Lüdemann dieses Projekt begonnen, nachdem er 1999 auf seiner Solo-Tournee des Goethe-Instituts durch Westafrika in Abidjan an der Elfenbeinküste auf den Balafonspieler Aly Keïta traf. Beide Musiker spürten gleich eine innige Verbindung zueinander, obwohl sie sich mit Worten damals überhaupt nicht unterhalten konnten, da sie keine gemeinsame Sprache hatten. Alles längst vorbei, die verbale Kommunikation klappt inzwischen. Die musikalische sowieso. Nach einigen Produktionen in größerer Besetzung ist „Resurrection“ wieder ein Trioalbum von Lüdemann, Keïta und dem nun auch schon über einem Jahrzehnt in der Band trommelnden Christian Thomé geworden. Mit frischen Songs, die die Einzigartigkeit dieses Trios einmal mehr unterstreichen. Denn der Mix aus europäischem Jazz, westafrikanischen Klangfarben und Improvisation vom Trio Ivoire klingt noch immer belebend und virtuos im telepathischen Zusammenspiel dieser drei weltoffenen Musiker.