Toftemark / Benack III Quintet Roadmap April/Indigo

„Roadmap“ – Straßenkarte: So der Titel des Debütalbums des dänischen Saxofonisten Andreas Toftemark, der an der New School in New York studierte, und des New Yorker Trompeters und Sängers Benny Benack III. Entstanden sind die Songs ihres Quintetts mit dem dänischen Pianisten Rasmus Sørensen, der finnischen Bassistin Kaisa Mäensivu und des New Yorker Schlagzeugers Joe Peri während ihrer Tour rund um das Copenhagen Jazz Festival, für die jedes Bandmitglied Originalsongs beisteuerte. Toftemarks Titelstück ist eine Hommage an die Blue-Note-Ästhetik der 1960er-Jahre und Wayne Shorter, mit einem lässigen, virtuos nach vorne gehenden Groove. Wie auch die von Benack III gesungene Ballade „Again“, sanft umspielt von Toftemarks Saxofon. Ein Stück New York auf den Straßen von Dänemark, eine Zeitreise der Neuverortung aus dem Spirit des Jazz.