The Messthetics & James Brandon Lewis Deface The Currency Impulse!/Universal

Es ist das zweite Treffen der elektrischen Hardcore-Jazzer The Messthetics mit Gitarrist Anthony Pirog sowie den ehemaligen Fugazi-Mitstreitern Joe Lally und Brandon Canty an Bass und Schlagzeug mit Saxofonist James Brandon Lewis. Was auf dem Debütalbum der Viererbande noch wie eine flüchtige, aber fruchtbare Bekanntschaft wirkte, verstetigt sich auf „Deface The Currency“ zu einer festen Band, die dem Jazz eine Dichte und Dringlichkeit zurückgibt, die des Prädikats „Impulse“ würdig ist. Mit geballter Wucht werden Impulse aus den 1960er- und 1990er-Jahren zu einer Aussage zusammengefügt, die uns in Erinnerung ruft, dass es im Jazz durchaus auch um etwas gehen darf. In den ersten Takten lassen sie es noch überraschend ruhig angehen, doch dieser Eindruck verflüchtigt sich nach wenigen Minuten. Hier handelt es sich um das treibende und packende Freudenfest eines Zwei-Komponenten-Pakets auf absoluter Augenhöhe, das die Quersumme aus Risiko und Message hörbar macht.