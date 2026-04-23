Soft Machine Thirteen Dyad/Bertus

Hat irgendjemand noch einen Überblick, die wievielte Besetzung von Soft Machine auf „Thirteen“ an den Start geht? Gitarrist John Etheridge hat immerhin noch mit Gründungsmitglied Mike Ratledge zusammengespielt. Aber darauf kommt es gar nicht an. Denn mit Saxofonist, Flötist und Keyboarder Theo Travis, Bassist Fred Thelonious Baker und Drummer Asaf Sirkis bringt er eine Formation an den Start, die der langen Tradition der Gruppe in beeindruckender Weise die Treue hält. Beeindruckend deshalb, weil das Album auf herrlich altmodische Weise den Spirit kurz vor und nach 1970 bedient, ohne altbacken zu wirken. Vielmehr führt uns das Quartett vor Augen, wie stark die musikalischen Grundlagen jener Tage das Klangverständnis von heute geprägt haben und immer noch prägen. Mit 13 Songs – der längste von ihnen ist 13 Minuten lang – lassen sie sich auf ihrem 13. regulären Studioalbum einiges einfallen. Langweilig wird es mit den analogen Soundexperimenten und hypnotischen Soloexkursen in ihrem anachronistisch-futuristischen Progressive Jazz-Rock jedenfalls zu keinem Zeitpunkt.