Shuteen Erdenebaatar & Nils Kugelmann Under The Same Stars Motéma/Harmonia Mundi

Die mongolische Pianistin Shuteen Erdenebaatar wurde in Deutschland so richtig bekannt, als sie in München studierte und mit ihrem Debüt-Album „Rising Sun“ zahlreiche Preise gewann. Auf „Under The Same Stars“ tut sie sich mit Nils Kugelmann zusammen, der auf dem Album Kontra-Altklarinette und Kontrabass spielt (Erdenebaatar ist außerdem an der Blockflöte und auf der mongolischen Pferdekopfgeige zu hören). Zusammen scheinen die beiden ein akustisches Geheimnis zu wahren – jedenfalls klingt das Album so mystisch, meditativ und romantisch, dass man all die Einflüsse, die die beiden verarbeiten, kaum aufzählen kann. Es sind natürlich vor allem Jazz und Klassik, aber Songs wie „Mystery Of The Woods“ oder „Whispers Beyond Time“ haben gleichzeitig so viel mehr zu bieten. „A match made in heaven“ hätte man früher gesagt. „Under the Same Stars“ ist jedenfalls ein ungewöhnlich tiefgründiges Album, das den Hörer auch beim mehrmaligen Auflegen reich belohnt.