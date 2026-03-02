Shelley Hirsch / Christian Weber / Alfred Vogel Vanish Boomslang Records/Galileo MC

Die Poetin und Vokalartistin Shelley Hirsch gehört zum Urgestein der Downtown-Jazzszene der 1980er- und 1990er-Jahre. Dass sie nichts von ihrer subversiven Power verloren hat, zeigt sie nun auf dieser Trioeinspielung mit Bassist Christian Weber und Schlagzeuger Alfred Vogel. Ihre Wortkanonaden sind so treffsicher wie vor 40 Jahren, sie jodelt, plappert, zischt, rattert, stolpert und stottert nach Herzenslust und wuchtet sich vokal über Schlagzeug und Bass hinweg, die hier wie ein zerklüftetes Straßenpflaster in einer maroden Stadtlandschaft wirken. New York? Berlin? Kiew? Bogotá? Mogadischu? Verortungen sind egal, denn die Grenzen zwischen Zivilisation und Barbarei sind längst aufgehoben. Ihrem Wortlaut zu folgen, ist nicht immer einfach, aber darauf kommt es auch gar nicht an, denn die Wortfetzen setzen sich je nach Perspektive sowieso immer wieder anders zusammen. Hirsch ist eine Naturgewalt, und Weber und Vogel treten jenen Orkan los, der notwendig ist, ihrer Stimme die nötige Geltung zu verschaffen.