Sheila Jordan

Portrait Now

Dot Time/Galileo MC

Sheila Jordan – Portrait Now (Cover)Ihr erstes Album erschien 1958 und enthielt ihre sensationelle 2-Minuten-Performance von „Let’s Face The Music And Dance“. 67 (!) Jahre später ist Sheila Jordan, nunmehr 93 Jahre alt, immer noch aktiv. Davon legt dieses Album, auf dem Jordan vom Gitarristen Roni Ben-Hur und dem Bassisten Harvie S begleitet wird, Zeugnis ab. Natürlich sind es vor allem Standards wie „You Must Believe In Spring“ und „If I Should Lose You“, die Jordan singt, es sind aber auch Jazzklassiker wie Kenny Dorhams „Fair Weather“ und Charlie Parkers „Relaxing At Camarillo“ und ihr eigener „Workshop Blues“. Das längste Stück auf dem Album ist Harry Aksts „Am I Blue“, zu dem Grant Clarke den Text schrieb (auf dem Cover wird der Song fälschlicherweise Ted Fiorito zugeschrieben). Sieben Minuten widmet sich Jordan der Einsamkeitsklage, die allerdings kein Blues ist – berühmt wurde das Lied bereits 1929 durch Ethel Waters und die Dorsey-Brüder.

Text
Rolf Thomas
, Jazz thing 160

Veröffentlicht am 13. Okt 2025 um 07:59 Uhr unter Reviews

