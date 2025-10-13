Sheila Jordan Portrait Now Dot Time/Galileo MC

Ihr erstes Album erschien 1958 und enthielt ihre sensationelle 2-Minuten-Performance von „Let’s Face The Music And Dance“. 67 (!) Jahre später ist Sheila Jordan, nunmehr 93 Jahre alt, immer noch aktiv. Davon legt dieses Album, auf dem Jordan vom Gitarristen Roni Ben-Hur und dem Bassisten Harvie S begleitet wird, Zeugnis ab. Natürlich sind es vor allem Standards wie „You Must Believe In Spring“ und „If I Should Lose You“, die Jordan singt, es sind aber auch Jazzklassiker wie Kenny Dorhams „Fair Weather“ und Charlie Parkers „Relaxing At Camarillo“ und ihr eigener „Workshop Blues“. Das längste Stück auf dem Album ist Harry Aksts „Am I Blue“, zu dem Grant Clarke den Text schrieb (auf dem Cover wird der Song fälschlicherweise Ted Fiorito zugeschrieben). Sieben Minuten widmet sich Jordan der Einsamkeitsklage, die allerdings kein Blues ist – berühmt wurde das Lied bereits 1929 durch Ethel Waters und die Dorsey-Brüder.