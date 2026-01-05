Scandinavian Art Ensemble The Copenhagen Session Vol. 2 April/Indigo

Schon auf der ersten „Copenhagen Session“ hatte das Scandinavian Art Ensemble (SAE) zusammen mit dem polnischen Trompeter Tomasz Stanko gespielt, und so ist es auch auf dem zweiten Teil. Eingespielt wurden beide Alben bereits 2016, Stanko ist mittlerweile verstorben. Sein einmaliger, leicht verwaschener Ton ist trotz der beiden Trompeter des SAE, Tomasz Dabrowski und Snorri Sigurðarson, immer erkennbar. Dabrowski ist es auch, der zu Protokoll gibt: Stanko „wollte unsere Musik spielen. Er hat immer zugehört, war immer auf der Suche.“ Dass der Pole durchaus für einen ziemlich schwermütigen Sound stand, macht sich das SAE zunutze, indem es auf „Vol. 2″ Balladen wie „New Ballad“ und introspektive Klangreisen wie den Opener „So Nice“ (mit schönen wortlosen Vocals von Johanna Elina Sulkunen) präsentiert. Das Album klingt aber nicht nur düster, sondern hat auch heftig swingende Uptempo-Momente.