Salzburg: Jazz & The City

Myra Melford„Jazz & The City ist seit mehr als 25 Jahren im Herbst, nach der Hochkultur im Sommer und der Tradition im September, ein Fixtermin im Veranstaltungskalender der Altstadt Salzburg“, schreiben die Verantwortlichen vom Altstadtverband Salzburg in der Pressemitteilung. Vier Tage lang steht diese österreichische Stadt an der Salzach unweit der Grenze nach Deutschland wieder im Zeichen des „Festivals der Offenheit und urbanen Erlebnisse“. Jazz & The City steht im Zeichen verschiedener musikalischer Richtungen – bei freiem Eintritt. Es fordert auch 2026 vom 15. bis 18. Oktober heimische und internationale Gäste dazu auf, sich durch die Stadt treiben zu lassen und neue Klänge auch an unerwarteten Plätzen und zu ungewöhnlichen Zeiten zu erleben.

Unter dem Motto „True Moments“ öffnen Künstler:innen ihre Welten und teilen Geschichten, die direkt, unverfälscht und voller Authentizität sind. Es geht um Nähe, um Wahrhaftigkeit und um den besonderen Zauber des Augenblicks. „Wenn die ganze Stadt zur Bühne wird, dann entstehen echte Begegnungen, intensive Momente, die durch nichts zu ersetzen sind. True Moments!”, so der Geschäftsführer des Altstadtverbandes, Roland Aigner. Ob Wien, New York oder Teheran: Jede Stadt hat ihren eigenen Klang, und in Liedern und Sounds spiegeln sich Geschichten vergangener und gegenwärtiger Generationen, die weitergegeben und immer wieder neu interpretiert werden. Bei Jazz & The City wird die Altstadt Salzburgs zur Bühne dieser Klangwelten: Internationale Metropolen präsentieren ihren unverwechselbaren Sound zwischen Jazz, Folk, Wienerlied und Soul. Erste Namen im Programm sind unter anderem Yemen Blues, Bab L’Bluz, das Radio String Quartet, Saxofonist Andy Sheppard, Pianistin Myra Melford oder Marina & The Kats.

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Jazz & The City