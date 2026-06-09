IB.SH-JazzAward: Ben Prechtl

Ben PrechtlBen Prechtl wird mit dem IB.SH-JazzAward ausgezeichnet. Der Saxofonist fand früh zum Jazz: Bereits als Kind begleitete er seinen Vater, der Saxofonist in der Polizei-BigBand Schleswig-Holstein war, zu Proben und auf Konzerte. Später studierte er an die Hochschule für Musik und Theater Hamburg, wo er seinen musikalischen Stil entwickelte und auch sein Quartett gründete. Wenn er zum Tenorsaxofon greift, verbindet sich seine tiefe Liebe zur Jazztradition mit dem Anspruch, eine eigene Klangsprache zu entwickeln. Im Zusammenspiel mit seinem Quartett entsteht eine offene, kommunikative Klangwelt, die auch seine Kompositionen prägt. Die lassen Raum für Interaktion und verbinden zudem melodische Klarheit mit feinen klanglichen Erweiterungen.

Für seine künstlerische Qualität und seine überzeugende Weiterentwicklung erhält Prechtl nun den mit 5.000 Euro dotierten IB.SH-JazzAward. „Ben Prechtl hat uns sofort mit seinem warmen Ton, viel Gefühl und einer großen Reife in seinem Spiel überzeugt“, stellt der Posaunist und künstlerische Leiter der JazzBaltica, Nils Langren, im Namen der Jury fest. „Er liebt die Jazztradition und entwickelt gleichzeitig seine ganz eigene, moderne Handschrift stetig weiter – das macht ihn zu einem ganz außergewöhnlichen Musiker seiner Generation.“ Für Prechtl ist die Auszeichnung ein wichtiger Impuls für seine nächsten Karriereschritte: „Solche Auszeichnungen sind nicht nur eine schöne Anerkennung, sondern auch eine gute Gelegenheit, das eigene Netzwerk auszubauen und auf die eigene Musik aufmerksam zu machen.“ Die Preisverleihung findet am 26. Juni im Rahmen der diesjährigen JazzBaltica statt. Dort spielt Prechtl auch mit seinem Quartett am 27. Juni sein Preisträgerkonzert.

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