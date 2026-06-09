Berlin: ZigZag Jazz Festival

Dee Dee BridgewaterDeutschlands Hauptstadt Berlin hat mit dem ZigZag Jazz Festival vom 20. Juli bis 1. August ein neues Großereignis in Sachen Jazz und improvisierte Musik. Spielort des Festivals ist der imposante, 73 Meter hohe Gasometer im Stadtteil Schöneberg, der als einer der modernsten Konzertlocations in Europa gilt: mit dem Forumsaal, Open-Air-Bühnen auf den Terrassen und einem Amphitheater im Hof. Veranstaltet wird das Festival vom Verein Berlin Jazz Kultur in Zusammenarbeit mit dem namensgebenden ZigZag Jazz Club und dem jungen Ella Radio. Versprochen werden „die größten Namen des internationalen Jazz und die frischesten Stimmen der Berliner Szene“, heißt es in der Ankündigung: „Das Festival vereint internationale Größen und neue Impulse in einem einzigartigen Sommerprogramm.“

Eröffnet wird das Premierenprogramm am 20. Juli mit der Band Fusion Experience um den italienischen Gitarristen Ciro Manna, der mit dem Bassisten Richard Bona und dem Schlagzeuger Dave Weckl das auf die Bühne bringen will, was der Bandname verspricht: einen virtuosen Fusion-Jazz. Darauf folgt der Auftritt der Sängerin Dee Dee Bridgewater, die raffiniert, mit ihrem Quartett interagierend, zwischen Jazzhistorie und -moderne changiert. Weiter im Programm vom ZigZag Jazz Festival sind unter anderem Konzerte mit dem Quartett The Bad Plus, das sich mit einer „Farewell Tour“ verabschiedet, dem Bassisten Victor Wooten, dem Gretchen Parlato Quartet, dem Joey Calderazzo Trio und dem brasilianischen Sänger und Pianisten Ivan Lins. Der Berliner Szene sind die Sky Sessions oben auf der Dachterasse vom Gasometer vorbehalten – mit Cosmo Klein und der Phunkguerilla, dem All Star Berlin Sextet und dem Uri Gincel Trio.

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