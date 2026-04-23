Omer Klein The Poetics XJAZZ!/The Orchard

Leicht und unangestrengt kommt es vom ersten Ton an daher, das neue Album des israelischen Pianisten Omer Klein und seiner neuen Band The Poetics. Klein erzählt in seiner Musik ja gern mal von eigenen Lebenserfahrungen. Mit seinem neuen Sextett, dem Tineke Postma und Omri Abramov an zahlreichen Reeds, Bassist Haggai Cohen-Milo, Drummer Amir Bresler und Perkussionist Tupac Mantilla angehören, begibt er sich aber auf eine Reise. Frohen Mutes streift er durch Nord- und Westafrika, Brasilien und den Nahen Osten, ohne – und das macht seine Platte besonders – seine Songs auf eine Art musikalischen Reiseführer zu reduzieren. Die Ausgelassenheit seiner Musik rührt eher von einer geradezu verschwenderischen melodischen Vielfalt, konzeptionellen Unvoreingenommenheit und mehr als das von dem Verzicht auf jedweden didaktischen Ansatz. Klein nimmt die Musik mit, wo er sie findet, verbindet sie mit allem, was ihm selbst passend erscheint, und lässt seine Hörerschaft vorbehaltlos an dieser persönlichen Offenbarung teilhaben.