RIP: Richard Weize

Richard WeizeMit Richard Weize ist am 13. November ein bedeutender Musikarchivar und unabhängiger Plattenproduzent gestorben. Der Gründer von Bear Family Records wurde 81 Jahre alt. Sein Anliegen war es stets, vergessene und unveröffentlichte Aufnahmen zugänglich zu machen und ihre Geschichte zu erzählen. 1945 in Bad Gandersheim geboren, entdeckte Weize als Junge über den US-Soldatensender AFN den Rock’n’Roll. Bald galt seine Liebe der Country Music. Aus dem Sammeln amerikanischer Schallplatten entwickelte sich eine Geschäftsidee: 1975 gründete er bei Bremen Bear Family Records. Drei Jahre später gelang mit bislang unveröffentlichten Johnny-Cash-Aufnahmen der erste größere Erfolg.

Vor allem setzte Weize Maßstäbe für historische Wiederveröffentlichungen. Seine aufwendig gestalteten Boxen boten nicht nur klanglich restaurierte Musik, sondern ausführliche Biografien, Diskografien, Fotos und Hintergrundtexte. Fast 300 solcher Editionen und weit mehr als 2.000 von ihm betreute Veröffentlichungen machten Bear Family international bekannt. Weize widmete sich dabei Rock ’n’ Roll, Country, Blues und Jazz ebenso wie deutschem Schlager und politischer Musikgeschichte. Mit Projekten über das jüdische Musikleben im Berlin der NS-Zeit oder Liedern der Arbeiterbewegung erschloss er auch verdrängte Kapitel. Für sein Lebenswerk erhielt er zahlreiche Ehrungen, darunter den Echo, den Preis der Deutschen Schallplattenkritik und 2021 das Bundesverdienstkreuz. 2014 verkaufte er Bear Family, veröffentlichte über sein Richard Weize Archiv aber weiter. Zurück bleibt ein großer Fundus, der Musik nicht bloß konserviert, sondern ihre Geschichte hörbar macht – ein Stück kultureller Gedächtnisarbeit, das bleibt, weil es mit Neugier, Respekt und Genauigkeit entstanden ist.

Weiterführende Links

Bear Family Records https://www.bear-family.de