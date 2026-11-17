Hamburg: Überjazz

Curió CurióDas Hamburger Überjazz Festival bleibt auch während des Kampnagel-Umbaus seiner Idee treu, Jazz als Ausgangspunkt für musikalische Entdeckungen zu begreifen. Vom 19. bis 21. November treffen in der ehemaligen Maschinenfabrik in Winterhude Improvisation, HipHop, Soul, Funk und elektronische Klänge aufeinander. Seit 2010 steht Überjazz für Musik jenseits fester Genregrenzen. Die Sanierung von Kampnagel bis 2030 zwingt das Festival nun zur räumlichen Konzentration – nicht aber zum Verzicht auf seine stilistische Offenheit. Statt wie gewohnt zwischen vier Hallen zu wechseln, erlebt das Publikum an drei Abenden jeweils mehrere Acts in der großen Halle k6.

Den Auftakt gestalten am Donnerstag die Berliner Move 78 mit der Sängerin Monica Mussungo, deren Musik Jazzimprovisation mit HipHop-Beats und Collagen verbindet. Das Projekt Oraculu um den Produzenten Two Thou schlägt mit dem Tubisten Theon Cross eine Brücke zwischen Spiritual Jazz und Clubkultur. Am Freitag stehen unter anderem der analoge Boogie-Funk von Another Taste, das psychedelisch-brasilianische Duo Curió Curió, Rapper Juju Rogers mit seinem „Afrophunk“ und die Amsterdamer Jazz-HipHop-Band Radiohop auf dem Programm. Der Samstag führt mit dem US-Duo Sam Gendel und Sam Wilkes in experimentelle Klangräume. Die Sinsuke Fujieda Group aus Japan verbindet Spiritual Jazz mit ostasiatischen Einflüssen und ist erstmals live in Europa zu erleben. Dazu kommen Simon Popp solo sowie das Quartett Al.So mit Moses Yoofee und der Harfenistin Miriam Adefris, das die Musik seiner Debüt-EP vorstellt.

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