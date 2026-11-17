Paris: IMA-Festival

IMA-FestivalVom 1. bis 6. Dezember geht das IMA-Festival, das Festival des Institut du Monde Arabe in Paris, in eine dritte Edition. Interdisziplinär stellt man dort zeitgenössische Kunst aus der arabischen Welt und ihren Diasporagemeinschaften vor, und die Musik spielt dabei eine herausragende Rolle. In dieser Ausgabe sind 45 Künstlerinnen und Künstler am Start. Einen Abend widmet der Saxofonist Toufic Farrouk dem libanesischen Songwriter Ziad Rahbani, bekannt aus seiner Zusammenarbeit mit Fairouz. Ebenfalls aus dem Libanon kommt der Oudspieler Charbel Rouhana an die Seine, um das einzig fürs Festival erstellte Programm seines Quintetts zu präsentieren

In einer audiovisuellen Kreation kleiden Chayyel, Rayess Bek und Joan Baz den traditionellen Dabkeh-Tanz in eine zeitgenössische Ausdrucksform. Ramzi Aburedwan, Osloob und Radio Gaza erkunden in einer mehrteiligen Show die palästinensische Musik zwischen klassischem Repertoire, Rock, HipHop und Rap. Kasba Houariyat schließlich bringen das pulsierende Herz von Marrakesch auf die Bühne. Das rein weibliche Ensemble ist in einer Facette der Berber-Tradition zu Gause, die ursprünglich aus Houara bei Agadir stammt.

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