Niculin Janett Quartet Toxicology Report Unit/Membran

Dass der Dialog von zwei Saxofonstimmen einen besonderen Klang erzeugt, zeigt das neue und bereits vierte Album des Schweizer Saxofonisten und Flötisten Niculin Janett, „Toxicology Report“. Erneut entwirft der 1989 in einer Musiker/-innenfamilie im Schweizer Unterengadin geborene Janett eine tief in der Jazztradition verwurzelte Erzählung im musikalischen Gespräch seines Altos mit der Tenorstimme des New Yorker Saxofonisten Rich Perry, untermalt von Lisa Hoppe am Bass und Philipp Leibundgut am Schlagzeug. Erweitert wurde das Quartett in zwei Stücken durch den Gitarristen Dimitri Howald. Berührend ist Janetts und Richs Version des Jazzstandards „I Guess I’ll Hang My Tears Out To Dry“, den Cannonball Adderley 1959 auf dem Altsaxofon einspielte und Dexter Gordon 1962 auf dem Tenor. Eine zärtlich-spielerische Zeitreise.