Motusneu & Steve Swell War der Clown gar nicht echt? Boomslang Records/Galileo MC

Leipzig mausert sich immer mehr zur Boomtown für abenteuerwilligen Jazz. Die Band Motusneu mit Saxofonist Bruno Angeloni, Bassist Stephan Deller und Drummer Steffen Roth besteht seit drei Jahren. Ihre Reichweite geht aber weit über die Elsterstadt hinaus, wie eine neue Kollaboration mit dem New Yorker Improv-Urgestein Steve Swell zeigt. Obwohl der Posaunist in seiner langjährigen Laufbahn alle nur erdenklichen Epochen amerikanischer Jazzavantgarde durchlaufen hat, wirkt er hier keineswegs wie ein gefeatureter Gast. Sicher haben die drei Leipziger vieles neu zu entdecken, was für den Routinier längst ein alter Hut ist. Doch Swell gibt sich in dieses Quartett ein, als würde er diese Musik zum allerersten Mal spielen. Jeder Augenblick auf der Zeitleiste der Menschheit ist ein neuer Anfang, und mit ebendieser Haltung gehen die vier an ihr kollektives Improv-Unterfangen. Sie erfinden nichts neu, sie versuchen es nicht einmal. Sie leben nur mit aller Vehemenz den musikalischen Augenblick aus, als gäbe es kein Davor und Danach. Das ist ein Quietschen, Tröten und Ballern, dass einem schwindelig wird. Es liegt bei jedem einzelnen Hörer, ob er diesen Weg mitgehen will.