Monika Roscher Bigband Witchy Activities Live Zenna Records/Membran

Dieses Mal also live: Das neue Album der Monika Roscher Bigband entstand bei einem Konzert im Münchner Ampere. Die eingefangene Konzertatmosphäre steht dem Repertoire hervorragend, das sich aus Stücken der bisherigen drei Studioalben zusammensetzt. Moderner Bigband-Fusion-Jazz voll origineller Ideen zwischen dichtem Bandsound, kernigen Riffs und Rhythmen, minimalistischen, repetitiven Patterns, anspruchsvollen Instrumentalsoli, wirkungsvollen dramaturgischen Wendungen und unerwarteten bis skurrilen Kontrasten. Über weite Strecken webt Roscher in diese meist energiegeladene Gemengelage ihren rezitationsähnlichen Gesang ein. Musik und Lyrics erschaffen eine fantasievolle, oft von mystischen oder futuristischen Figuren bevölkerte Szenerie. Einfallsreiche Musik zwischen Soundtrack und Fiebertraum.