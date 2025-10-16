Monika Roscher Bigband

Witchy Activities Live

Zenna Records/Membran

Monika Roscher Bigband – Witchy Activities Live (Cover)Dieses Mal also live: Das neue Album der Monika Roscher Bigband entstand bei einem Konzert im Münchner Ampere. Die eingefangene Konzertatmosphäre steht dem Repertoire hervorragend, das sich aus Stücken der bisherigen drei Studioalben zusammensetzt. Moderner Bigband-Fusion-Jazz voll origineller Ideen zwischen dichtem Bandsound, kernigen Riffs und Rhythmen, minimalistischen, repetitiven Patterns, anspruchsvollen Instrumentalsoli, wirkungsvollen dramaturgischen Wendungen und unerwarteten bis skurrilen Kontrasten. Über weite Strecken webt Roscher in diese meist energiegeladene Gemengelage ihren rezitationsähnlichen Gesang ein. Musik und Lyrics erschaffen eine fantasievolle, oft von mystischen oder futuristischen Figuren bevölkerte Szenerie. Einfallsreiche Musik zwischen Soundtrack und Fiebertraum.

Text
Christina M. Bauer
, Jazz thing 160

Veröffentlicht am 16. Okt 2025 um 07:58 Uhr unter Reviews

Adèle Viret

