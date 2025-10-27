Maxime Bender

Maxime Bender – Infinity Of Sound (Cover)Mit einem All-Star-Line-Up erscheint das neue Album „Infinity Of Sound“ des luxemburgischen Saxofonisten Maxime Bender, begleitet von Joachim Kühn am Klavier, Daniel Humair am Schlagzeug und Stéphane Kerecki am Bass. In der Live-Aufnahme aus der Philharmonie Luxemburg 2022 entfaltet sich die Musik intuitiv zu einem schimmernden, dicht ineinandergreifenden Tableau. Humair spielte schon im ersten französischen Trio Kühns, gemeinsam mit Jean-François Jenny-Clark, bei dem Kerecki studiert hat. Das tiefe Vertrauen in das gegenseitige improvisatorische Können zeigt sich bereits im Eröffnungsstück „Para“, mit dem hoch gestrichenen Bass Kereckis, begleitet von den von Bach inspirierten Klangfiguren Kühns, in die Benders Saxofon kontrapunktisch und mit energetischer Intensität eintaucht.

Text
Maxi Broecking
Jazz thing 160

Veröffentlicht am 27. Okt 2025

