Mathieu Clement Ruma Double Moon/Bertus

Die Botschaft ist Jazz. Inspiriert von Art Blakey’s Jazz Messengers, hat der gerade 23-jährige Schlagzeuger und Wahlkölner Mathieu Clement jetzt sein drittes Album „Ruma“ veröffentlicht. Der 2001 in Luxemburg geborene Clement studierte in Köln, war Mitglied im JugendJazzOrchester NRW und nahm 2022 sein Debütalbum „Coming Home“ für „Jazz thing Next Generation“ auf, gefolgt von „Fume“. „Ruma“ ist ein Familienalbum geworden, wie bereits sein Projekt „3 Generations“, als er mit seinem Vater, einem Organisten und Jazzpianisten, zu projizierten Fotografien seines Großvaters, einem Jazzfotografen, spielte, und auf „Sisterhood“ singt eine seiner jüngeren Schwestern. Er habe erforschen wollen, wie die Musik damals entstanden sei, so Clement. So taucht das Album tief in den klassischen Bigband-Sound ein, mit perfekt abgestimmten Bläsersätzen und dem kunstvollen Einsatz von Clements Arrangements und Taktgebung.