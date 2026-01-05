Karl Ratzer Trio Vienna Red In+Out/edel

Seit Langem spielt dieses Trio zusammen: Karl Ratzer (Gitarre, Gesang), Peter Herbert (Bass), Howard Curtis (Drums). Im Wiener Jazzclub Porgy & Bess hat die Band einen Dauergig, und dort entstand auch Anfang 2025 dieser Live-Mitschnitt mit sieben Stücken. In drei alten Standards – zwei davon mit einem dezenten Rumba-Bossa-Rhythmus – steht Karl Ratzers abgeklärter, rauer Gesang im Zentrum. Eine Legende aber ist Ratzer als Gitarrist. Einst von der Rockmusik geprägt, spielte er in den 1970ern in den USA mit Bob Berg und Jeremy Steig, in den 1980ern in Wien mit Chet Baker, Art Farmer, James Moody und Clark Terry. Das heutige Gitarrenspiel des 75-Jährigen – flüssig und sperrig zugleich, unangepasst geschmeidig, mit gaumigem, etwas verwaschenem Ton – erinnert in der Phrasierung häufig an Pat Martino, in der Harmonik mehr an Wes Montgomery. Besonders interessant klingt das in Stücken wie Shorters „Footprints“ und Mihanovichs „Sometime Ago“. Für die nötige Dynamik im Trio sorgt der hellwache Schlagzeuger.