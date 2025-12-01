Jimi Tenor Band Selenites! Selenites! Bureau B/Indigo

Seleniten sind Mondbewohner. Der finnische Electro-Jazz-Tausendsassa Jimi Tenor hat ein Album aufgenommen, dessen Chöre, Rhythmusflächen, Bläsersätze und Unschärfen in starkem Maße an Sun Ra erinnern. Was Sun Ra uns mit seinem Arkestra vom Saturn erzählte, vermeldet Tenor nun vom Mond. Die Musik seiner neuen Band hat nichts mehr mit dem leidenschaftlichen Unernst des Club-Jazz zu tun, mit dem der Finne einst berühmt geworden ist. Extrem unterhaltsam und kurzweilig sind seine Tracks immer noch, aber sein Verständnis für und seine Einlassung auf die Jazz-Tradition hat sich extrem gewandelt. Da ist jemand, der uns bestimmte Momente der Vergangenheit so in einem Vergrößerungsglas präsentiert, dass sie plötzlich auch in der Gegenwart funktionieren. Mittels dieser Transfiguration räumt er sämtliche Klischees des Jazz auf, ohne sie komplett zu negieren. Eines der Stücke trägt den Titel „Universal Harmony“, und genau darum scheint es ihm zu gehen. In Finnland ist alles möglich, warum also nicht ein Stück borealer Afrofuturismus?