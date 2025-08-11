Jeroen van Herzeele & Stéphane Galland

Songshan

Buzz/Bertus

Jeroen van Herzeele & Stéphane Galland – Songshan (Cover)Mit „Songshan“ machen der Saxofonist Jeroen Van Herzeele und der Drummer Stéphane Galland als Duo dort weiter, wo sie mit ihrem Fusionprojekt Greetings From Mercury Anfang der Nullerjahre aufhörten. Statt HipHop sind es nun die Möglichkeiten der elektronischen Klangbearbeitung, die die beiden Belgier in den Dienst clubaffiner Beats stellen. Pralle synthetische Bässe treffen auf spacig verfremdete Saxofontöne, kunstvoll verstolperte Schlagzeug-Figuren vereinen sich mit elegischen EWI-Melodien und flüsternden Frauenstimmen zu einem düsteren Elektro-Trip. Nach Zwischenhalten in den 1980ern („A Dance With AI“) oder beim Techno-Crossover („Fire“) endet das Album kraftvoll mit dem von Afrovibes durchdrungenen „Light In Sight“. Ein elektrisierender Neustart für die beiden experimentierfreudigen Belgier.

Josef Engels
, Jazz thing 159

Veröffentlicht am 11. Aug 2025 um 07:57 Uhr unter Reviews

