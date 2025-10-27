Jacob Karlzon & Rhani Krija Mosaic Intuition/edel

Jacob Karlzon ist ein Pianist, der sich inzwischen nirgendwo mehr verorten lässt. Ob er nun Klangbilder zum Thema „Wasser“ ersinnt, sich auf musikalische Wanderschaft begibt oder solo eiskalte Stimmungsbilder aus schwedischen Volksliedern drechselt: Das Neue, Unerprobte, Fremde reizen den 55-Jährigen immer mehr. Deshalb misst er sich nun mit dem marokkanischen Perkussionisten Rhani Krija in einem unorthodoxen, eher sperrigen Duo. Karlzon und Krija nennen ihr Projekt „Mosaic“, also etwas, das zusammenpassen sollte. Aber genau das tut es nicht. In den meisten der zehn Songs stehen sich die beiden Partner wie Duellanten gegenüber, setzen Power vor Sorgfalt, wobei fragilere Stücke wie „Lost & Found“ eher zur Ausnahme dieser Regel gehören. Was eigentlich als Reibung und Spannung gedacht war, scheint ganz offenbar der Idee des spontanen Komponierens zum Opfer gefallen zu sein. Der Mann am Klavier und der Perkussionist spielen in weiten Teilen allenfalls neben-, aber nicht miteinander. Für Karlzon ist das aber kein Beinbruch. Auch ein pathologisch Suchender wie er hat beim Ausprobieren mal einen Schuss frei.