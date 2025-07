Isaiah J. Thompson The Book Of Isaiah: Modern Jazz Ministry Mack Avenue/in-akustik

In der jungen amerikanischen Szene hat der Pianist Isaiah J. Thompson bereits mit zahlreichen Kooperationen, eigenen Ensembles und Auszeichnungen auf sich aufmerksam gemacht. Sein neues Album widmet er nun seiner Idee einer modernen Jazzmesse. Dafür schöpft er aus der musikalischen Tradition von Spiritual und Gospel, die bis heute am Anfang nicht weniger Jazzkarrieren steht. Gleichermaßen aber integriert er die Jazzgeschichte vom Bebop bis zum modernen Straight-Ahead-Jazz. Er zeigt sich als einfallsreicher Komponist, souveräner Ensemblespieler und wendiger Solist, der sich hier zwar ganz an der Tradition orientiert, sie aber findig in neue Formen bringt und mit frischem Sound verknüpft. Neben ihm bestreiten vor allem Saxofonist Julian Lee und Sänger Vuyo Sotashe die melodieführenden und improvisierten, solistischen Parts.