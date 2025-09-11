Fred Hersch The Surrounding Green ECM/Universal

Selten, aber wahr: An dem Mann scheiden sich keine Geister mehr. Selbst wenn man bei Fred Hersch partout nach einem Haar in der Suppe suchen würde – man fände keines. In seinem 70. Lebensjahr hangelt sich der amerikanische Ausnahmepianist weiter von Zenit zu Zenit, entweder solo, in Duos (Enrico Rava, Esperanza Spalding, Julian Lage) oder mit der WDR Big Band. Und nun – endlich, endlich! – transformiert Hersch sein neu erwachtes Lebensgefühl nach Jahren der gesundheitlichen Katharsis wieder mal ins Trioformat. Früher galten seine Dreier noch als Geheimtipps, heute hat „The Surrounding Green“ – auch dank Produzent Manfred Eicher – das Zeug zum Kult. An des Pianisten Seite bewegen sich mit Drew Gress und Joey Baron zwei alte Weggefährten, die mit ihrer Dynamik und Sensibilität jedes der sieben Themen auf eine andere Ebene hieven. Faszinierend bleibt das breite Spektrum vom dunklen „Plain Song“ über das freie „Law Years“ von Ornette Coleman, das unwiderstehlich swingende „Embraceable You“ bis zum mitreißenden Latin-Groove von „Anticipation“. Nun hat er alle Diskretion, jede Zurückhaltung abgelegt. Fred Hersch will nur noch spielen und den Moment genießen.