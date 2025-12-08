Ed Partyka Arranger – Composer TCB/Galileo MC

Ed Partyka ist Mister Bigband persönlich. Seit 35 Jahren färbt der Mann aus Chicago die europäische Orchesterszene, als Solist (Posaune) und Arrangeur, als Komponist, Dirigent und künstlerischer Leiter. Ob HR, NDR, SWR, RIAS, ob Bigbands in Finnland, Slowenien, den Niederlanden, der Schweiz – Partyka hat überall seinen Stempel hinterlassen. Bob Brookmeyer, ebenfalls Posaunist und Bigband-Visionär, ist Partykas großes Vorbild. Rund 20 Jahre lang durfte er mit Brookmeyer arbeiten. Die Mel-Lewis-Platte „Bob Brookmeyer – Composer, Arranger“ von 1980 hat Partyka besonders inspiriert – daher der Titel seines neuen Albums, der klingt wie ein vorgezogenes Vermächtnis. „Do As I Say (Not As I Do …)“, der Album-Opener, eröffnet häufig auch Partykas Konzerte. Ein Stück, das geheimnisvoll beginnt, dräuend, darkish, immer mehr Instrumentengruppen mischen sich ein, es entsteht ein Geflecht dicker Linien, ein anschwellendes, lebendiges Drama, meilenweit entfernt von den alten Bigband-Konzepten von Thema, Soli & Riffs. Simon Harrer (Posaune), Oliver Leicht (Klarinette), Florian Trübsbach (Saxofon) gehören zu den Solisten im handverlesenen Orchester. Das Bigband-Album des Jahres?