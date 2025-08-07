Ebba Åsman When You Know Dorado Records/Bertus

Musik für die blauen Stunden von der Posaunistin mit dem schwarzen Yamaha-Horn. Ebba Åsman hat es bereits bei Nile Rodgers‘ Brooklyn Funk Essentials, für ihren Mentor Nils Landgren und in der eigenen Band Greyheads ertönen lassen. Bei der Produktion ihres zweiten Soloalbums versenkte sich die Schwedin ganz in die eigene Innerlichkeit und begann, dafür eigene Songs zu komponieren. Die Berliner Produzentin Lucy Liebe schneiderte ihr dafür sparsame und durchaus seelenvoll atmende Arrangements mit elektronischen Drums und Fender Rhodes auf den Leib. In den besten Fällen erinnern Åsmans stimmungsvolle Slow-Jams an die Königin des Understated Soul, Sade Adu. Ihr Songwriting erweist sich, so wie auch ihre Gesangsstimme, als solide, aber auch nicht eben außergewöhnlich, und so steckt der Reichtum in den Details: Es lohnt sich zum Beispiel, das Ohr für den inneren Monolog zwischen Stimme und Posaune zu schärfen, die einander im Mehrspurverfahren kunstvoll umschmeicheln. Doch nach einer halben Stunde Spielzeit ist auch damit schon so ziemlich alles gesagt.