Diego Piñera Evidence Iapetus/diegopinera.bandcamp.com

Mit „Evidence“ hat sich der in Montevideo, Uruguay, geborene Schlagzeuger und Komponist Diego Piñera einen Traum erfüllt: Er hat mit zweien seiner Musikhelden aufnehmen können, mit dem Bassisten John Patitucci und dem Pianisten David Kikoski. Beide hätten ihn musikalisch beeinflusst und inspiriert, sagt Piñera. Der Albumtitel ist einem weiteren verehrten Musiker gewidmet, Thelonious Monk. Mit dessen Komposition „Evidence“ startet das Album. Und man spürt gleich die Chemie zwischen den drei hier Beteiligten und worauf es ihnen bei den Aufnahmen ankam: auf rhythmische Finessen, auf virtuoses Zusammenspiel, das dennoch Raum für intuitive Freiheiten bietet. Aber das Trio legt auch einen Fokus auf Sensibilität, besonders intensiv zu spüren in der gemeinsam komponierten, traumschönen Ballade „La Nube“. Gibt es auch was zu bemängeln an dieser Einspielung? Ja, dass sie nur vier Stücke kurz ist und somit lediglich EP-Länge hat. Das schreit auf jeden Fall nach mehr!