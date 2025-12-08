Dennis van Aarssen Souvenirs Big Lake Music/india-media.de

Es zeugt schon von erheblichem Mut, eine Platte mit Nina Simones „Feeling Good“ zu eröffnen – der Niederländer Dennis van Aarssen verwandelt den Song dann auch noch in ein swingendes Stück Funk. Zu Hause fühlt sich der 30-Jährige, der erheblich jünger aussieht, aber im klassischen Mainstream-Swing von Frank Sinatra und Dean Martin, da ist seine Fassung von Nancy Sinatras „Somethin‘ Stupid“ bloß folgerichtig. Bekannt wurde van Aarssen in unserem westlichen Nachbarland, weil er dort den TV-Wettbewerb „The Voice of Holland“ gewonnen hat, „Souvenirs“ ist bereits sein fünftes Album. Van Aarssen selbst bezeichnet sich, angefixt durch Robbie Williams‘ Album „Swing When You‘re Winning“, als Nachwuchscrooner und möchte die musikalische Welt der großen Crooner mit „Souvenirs“ am Leben erhalten. Dazu hat er ein Dutzend Songs versammelt, die ihm am Herzen liegen – und Dean Martin ist mit „Everybody Loves Somebody“ selbstverständlich auch dabei.