Dennis van Aarssen

Souvenirs

Big Lake Music/india-media.de

Dennis van Aarssen – Souvenirs (Cover)Es zeugt schon von erheblichem Mut, eine Platte mit Nina Simones „Feeling Good“ zu eröffnen – der Niederländer Dennis van Aarssen verwandelt den Song dann auch noch in ein swingendes Stück Funk. Zu Hause fühlt sich der 30-Jährige, der erheblich jünger aussieht, aber im klassischen Mainstream-Swing von Frank Sinatra und Dean Martin, da ist seine Fassung von Nancy Sinatras „Somethin‘ Stupid“ bloß folgerichtig. Bekannt wurde van Aarssen in unserem westlichen Nachbarland, weil er dort den TV-Wettbewerb „The Voice of Holland“ gewonnen hat, „Souvenirs“ ist bereits sein fünftes Album. Van Aarssen selbst bezeichnet sich, angefixt durch Robbie Williams‘ Album „Swing When You‘re Winning“, als Nachwuchscrooner und möchte die musikalische Welt der großen Crooner mit „Souvenirs“ am Leben erhalten. Dazu hat er ein Dutzend Songs versammelt, die ihm am Herzen liegen – und Dean Martin ist mit „Everybody Loves Somebody“ selbstverständlich auch dabei.

Text
Rolf Thomas
, Jazz thing 161

Veröffentlicht am 08. Dez 2025 um 07:58 Uhr unter Reviews

Stop Over 4 – Perspectives

Navigation: Weitere Artikel und Kommentare

  • Ausgabe 161, November 2025 – Januar 2026, ab 30.10. am Kiosk

Ausgabe 161

Newsletter

Neues

Jazzthing.tv

Mehr…

Rubriken

Applaus Preisträger:innen 2025
Geschenk-Tipp: Christmas-Abo!
jazzthing.tv

Jazz thing finden und kaufen

Abonnieren
Einzelhändler finden…
dpv (Logo)
CLOSE
Geschenk-Tipp: Christmas-Abo!
CLOSE
Menü