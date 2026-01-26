Dave Douglas Alloy Greenleaf Music/H'Art

Der vielseitige US-Trompeter Dave Douglas hat sich für dieses Ensemble Alexandra Ridout und David Adewumi an zwei weiteren Trompeten ins Ensemble geholt. Eingerahmt von einer feinsinnigen Rhythm-Section mit Patricia Brennan, Kate Pass und Rudy Royston loten sie die Möglichkeiten dieser raren Besetzung aus. Komponist Douglas schöpft für seine kontrastreichen Stücke aus Einflüssen vom modernen Jazz bis zum Zeitgenössischen. Die Trompeten begeben sich in ein variationsreiches harmonisches Spiel, angeregte Dialoge und weitschweifende solistische Parts, während die Rhythm-Section zwischen definierten rhythmischen Rahmen und der Ablösung von metrischen Festlegungen wechselt. So treffen Passagen voll musikalischer Verdichtung und Tempo auf fein geschichtete Texturen und frei schwebende Klangmalerei.