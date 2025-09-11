Danny Grissett Travelogue Savant/ZYX

Wenn sich ein angesagter amerikanischer Pianist in Wien niederlässt, um von dort aus zwischen New York und Los Angeles zu pendeln, muss er zwangsläufig auch ein professioneller Globetrotter sein. Gerade deshalb hat Danny Grissett nun einen klingenden Reisebericht vorgelegt, der seinen endgültigen Durchbruch in die Major League seines Instruments verfestigen muss. Allein der Blick auf die Sidemen reicht oft aus, um einen Eindruck von der Klasse des Protagonisten zu gewinnen. Im konkreten Fall weiß der 50-Jährige mit Bill Stewart und Vincente Archer eines der gefragtesten Rhythmusduos der Gegenwart hinter sich. Nach elf Jahren als Professor an der JAM Music Lab Privatuniversität Wien ringt Grissett zwar nach wie vor mit der deutschen Sprache, besitzt dafür aber auf dem Elfenbein weitaus größere Ausdrucksmöglichkeiten. Dieser traditionelle, aber unwiderstehlich zeitgeistige Ansatz, die erfrischend offene Kommunikation sowie seine Art, mit der er Themen in klingende Bilder verwandelt, sind grandios. Ach ja: Der Hobby-Fotograf komponiert sich Snapshots wie „The Long Way Home“ oder „Spin Cycle“ einfach auf den Leib. Da passt einfach alles!