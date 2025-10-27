Conny Bauer & Kalle Kalima 13 Kuukautta TYXart/Note 1

Erst im Vorjahr erschien das großartige Album „Ilmonique“ von Achim Kaufmann und Kalle Kalima. Nun kommt ein weiteres Duoprojekt mit Kalima, und zwar erneut auf dem edlen und audiophilen Klassiklabel TYXart. Conny Bauer, das Posaunenurgestein mit großer Free-Jazz-Vergangenheit, und der 30 Jahre jüngere finnische Freigeist an der E-Gitarre bilden hier ein erfrischend unwahrscheinliches Duo. „13 Kuukautta“ („13 Monate“) ist ein Zyklus von 13 Stücken, die die beiden gemeinsam erarbeitet haben. Es sind Kompositionen, Ablaufkonzepte, Ideenkonzentrate, die aber wie fragile, rhythmisch schwebende Improvisationen daherkommen. Ein ganz eigenes Klangbild ist dabei entstanden. Bauers sanfte, leise, tiefe Posaune, mit viel Multiphonics angereichert, wird garniert und umwickelt von Kalimas tonal-atonaler Gitarrenkunst. Das klingt kontemplativ und raffiniert zugleich, elementar und doch prickelnd. In einzelnen Stücken werden die beiden auch lauter, sogar rockig laut, und experimenteller.