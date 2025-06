Chris Gall Impressionists improvised GLM/edel

In diesem Klaviersolorepertoire lotet Chris Gall aus, wie sich impressionistische Musik und Jazz integrieren lassen. Die grazilen Klanggebilde von Claude Debussys „Reverie“ etwa wandern variiert durch minimalistisch anmutende Ostinati zu improvisierten Passagen. Erik Saties „Gnossienne No. 2″ kommt statt des melancholisch voranfließenden Originals rhythmisiert, beschleunigt und bluesgefärbt daher. Die Toccata aus Maurice Ravels „Le Tombeau De Couperin“ erfährt Variationen und Erweiterungen, die mal mehr am Original bleiben, sich anderswo minimalistischen oder fast popmusikalischen Formen nähern. Abgesehen von Interpretationen, ließ sich Gall zu einigen Originalstücken inspirieren. In denen verknüpft er oft wellenförmige Harmonien mit gedankenverloren mäandernden, anderswo mit quirligen Melodielinien.